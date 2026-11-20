Uber начал ограниченное тестирование сервиса Uber Kids для детей в возрасте от 10 до 12 лет в США. По данным Engadget, который ссылается на TechCrunch, программа в последние недели заработала в Остине, штат Техас, Нэшвилле, штат Теннесси, и Мэдисоне, штат Висконсин.

Условия поездок

Заказывать поездки через Uber Kids могут только родители или опекуны, которые должны присутствовать во время посадки ребенка в автомобиль. Они также получат доступ к видеотрансляции из салона в реальном времени, чтобы следить за поездкой.

Опекун может ехать вместе с ребенком, а также с дополнительными несовершеннолетними, если на это есть разрешение их родителей или опекунов. В то же время в рамках Uber Kids нельзя заказывать поездки с несколькими остановками: маршрут должен предусматривать только один пункт назначения.

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Требования к водителям

Запросы на такие поездки будут получать не все водители Uber. Компания будет приглашать в программу водителей с высокими оценками, которые пройдут короткий учебный курс. Для участия им также необходимо включить запись аудио и видео в приложении, а также доступ к камере и микрофону для трансляции опекунам.

Uber отмечает, что водители будут получать уведомления о начале Live Video. Доступ к трансляции будут иметь только опекуны ребенка и специалисты компании по безопасности.

За поездки Uber Kids водителям будут доплачивать 7 долларов по сравнению со стандартной поездкой UberX. За первую выполненную поездку в рамках программы предусмотрена дополнительная выплата в размере 20 долларов. Будет ли пилотный проект расширен на другие города, пока неизвестно.

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