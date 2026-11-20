本田于2026年11月20日在线发布了全新七座跨界车Avancier。据Motor1报道，该车型成为首款配备新一代Honda Hybrid混动系统、适用于中型车的新平台以及DualPower eAWD全轮驱动的量产车。

七座布局与全新设计风格

Avancier按照Grand-Journey理念打造。这是本田首款采用新H标识的车型，其设计将为该品牌后续混动车型指明方向，其中包括未来的全新一代CR-V。

车内配备仪表台上的大型触摸屏、数字仪表盘，以及支持杜比全景声的12扬声器Bose音响系统。本田还计划以MyCabin之名发展座舱技术，并以MyMotion品牌发展操控性和行驶平顺性解决方案。

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混动系统与全轮驱动

全新的Honda Hybrid是该公司此前采用的双电机混动架构的发展版本。本田表示，升级后的系统扩大了发动机高效运行范围，并采用了更紧凑的驱动模块。该公司尚未公布该车型的综合功率、扭矩和燃油经济性数据。

DualPower eAWD系统首次让本田能够通过独立电机分别驱动前轴和后轴。该公司表示，这应能改善车辆起步表现，并根据路况优化两轴之间的动力分配。

Avancier平台面向中型跨界车和轿车，为未来车型采用通用发动机舱和车身后部下段。Honda指出，其结构使用的高强度钢比此前架构多约40%。Avancier将首先在泰国开售，随后于2027年春季进入日本市场。截至2030年3月31日财年结束前，本田计划在全球推出15款新一代混动车型。

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