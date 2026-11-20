Honda przeprowadziła 20 listopada 2026 roku internetową premierę nowego siedmiomiejscowego crossovera Avancier. Model stał się pierwszym seryjnym samochodem z hybrydowym systemem nowej generacji Honda Hybrid, nową platformą dla samochodów klasy średniej oraz napędem na wszystkie koła DualPower eAWD, informuje Motor1.

Siedem miejsc i nowa stylistyka

Avancier stworzono zgodnie z koncepcją Grand-Journey. To pierwszy model Hondy z nowym logo H, a jego design ma wyznaczyć kierunek dla kolejnych hybryd marki, w tym przyszłego CR-V nowej generacji.

We wnętrzu przewidziano duży ekran dotykowy na desce rozdzielczej, cyfrowy zestaw wskaźników oraz 12-głośnikowy system audio Bose z Dolby Atmos. Honda planuje również rozwijać technologie kabinowe pod nazwą MyCabin, a rozwiązania dotyczące prowadzenia i płynności jazdy — pod marką MyMotion.

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System hybrydowy i napęd na wszystkie koła

Nowy Honda Hybrid jest rozwinięciem dwusilnikowej architektury hybrydowej, którą firma stosowała wcześniej. Według Hondy zmodernizowany system rozszerza zakres efektywnej pracy silnika i ma bardziej kompaktowy moduł napędowy. Firma nie ujawniła jeszcze łącznej mocy, momentu obrotowego ani wskaźników ekonomiczności modelu.

System DualPower eAWD po raz pierwszy w Hondzie umożliwia oddzielnym silnikom napędzanie przedniej i tylnej osi. Firma twierdzi, że powinno to poprawić ruszanie z miejsca oraz rozdział mocy między osiami zależnie od warunków drogowych.

Platforma Avanciera jest przeznaczona dla crossoverów i sedanów klasy średniej oraz przewiduje wspólną komorę silnika i tylną dolną część nadwozia dla przyszłych modeli. Honda zaznacza, że w jej konstrukcji wykorzystano około 40% więcej stali o wysokiej wytrzymałości niż w poprzedniej architekturze. Sprzedaż Avanciera rozpocznie się najpierw w Tajlandii, a wiosną 2027 roku model trafi na rynek japoński. Do końca roku finansowego 31 marca 2030 roku Honda planuje wprowadzić na świecie 15 hybrydowych modeli nowej generacji.

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