Honda 20 ноября 2026 года провела онлайн-премьеру нового семиместного кроссовера Avancier. Модель стала первым серийным автомобилем с гибридной системой нового поколения Honda Hybrid, новой платформой для среднеразмерных автомобилей и полным приводом DualPower eAWD, сообщает Motor1.

Семь мест и новый стиль

Avancier создали в соответствии с концепцией Grand-Journey. Это первая модель Honda с новым логотипом H, а ее дизайн должен задать направление для следующих гибридов марки, в частности будущего CR-V нового поколения.

В салоне предусмотрены большой сенсорный экран на приборной панели, цифровая приборная панель и 12-динамиковая аудиосистема Bose с Dolby Atmos. Honda также планирует развивать технологии салона под названием MyCabin, а решения для управляемости и плавности хода — под брендом MyMotion.

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Гибридная система и полный привод

Новая Honda Hybrid является развитием двухмоторной гибридной архитектуры, которую компания применяла ранее. По данным Honda, обновленная система расширяет диапазон эффективной работы двигателя и имеет более компактный приводной модуль. Компания еще не раскрыла совокупную мощность, крутящий момент и показатели экономичности модели.

Система DualPower eAWD впервые для Honda позволяет отдельным моторам приводить в движение переднюю и заднюю оси. Компания заявляет, что это должно улучшить старт с места и распределение мощности между осями в зависимости от дорожных условий.

Платформа Avancier предназначена для среднеразмерных кроссоверов и седанов и предусматривает общие моторный отсек и заднюю нижнюю часть кузова для будущих моделей. Honda отмечает, что в ее конструкции использовано примерно на 40% больше высокопрочной стали, чем в предыдущей архитектуре. Продажи Avancier сначала начнутся в Таиланде, а весной 2027 года модель выйдет на японский рынок. До завершения финансового года 31 марта 2030 года Honda планирует выпустить в мире 15 гибридных моделей нового поколения.

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