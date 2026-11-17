Армія США запустила ініціативу Manufacturing Rodeo для випробування малих ударних безпілотників і перевірки стійкості американських ланцюгів постачання в стислі терміни. Успішні системи після випробувань можуть отримати контрактні опціони з визначеною ціною на масштабування виробництва до 10 тисяч дронів.

Вимоги до дронів

Армія шукає різні безпілотники Group 1 одноразового ударного застосування. Вони мають завдавати точних ударів, діяти в умовах протидії, використовувати комерційні кінетичні та некінетичні корисні навантаження й мати відкриту архітектуру систем.

Як повідомляє Breaking Defense, у запиті армії програму назвали не теоретичним дослідженням, а практичним прототипуванням і промисловим стрес-тестом. Його мета — оцінити характеристики платформ та надійність внутрішніх ланцюгів постачання за обмежених строків.

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Випробування та виробництво

Готові дрони мають змагатися на третьому заході Drone Dominance Gauntlet у березні. Під час тестування системи проходитимуть складні смуги перешкод, працюватимуть в умовах інтенсивного радіоелектронного придушення та виконуватимуть завдання з цільовими комплексами.

На етапі масштабування складання дронів планують перевести на спільні виробничі лінії постачальників і уряду. Ці лінії також перевірятимуть за сценаріями змодельованих перебоїв постачання, блокування доступу до сировини та інших перешкод.

Ініціативу в жовтні вперше анонсував виконувач обов’язків міністра армії США Адам Телле. За задумом армії, програма має виявити слабкі місця ланцюгів постачання та перевірити спроможність США масово виробляти доступні автономні системи в разі тривалої надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

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