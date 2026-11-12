Tajwan wyśle w przyszłym tygodniu założyciela firmy komputerowej Acer, Stan Shih, na szczyt liderów Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen w Chinach. Karen Kuo, przedstawicielka przywódcy Tajwanu Lai Ching-te, oświadczyła, że Shih został wyznaczony na przedstawiciela ze względu na jego międzynarodową wizję i doświadczenie branżowe, informuje South China Morning Post.

Przedstawiciel Tajwanu na szczycie

Shih reprezentował już Tajwan na szczycie APEC w Sydney w 2007 roku. Został wówczas wyznaczony przez ówczesnego przywódcę Tajwanu Chen Shui-biana, który, podobnie jak Lai Ching-te, reprezentował Demokratyczną Partię Postępową.

Tajwan jest gospodarką członkowską APEC pod nazwą „Chińskie Tajpej” od 1991 roku. Przywódcy Tajwanu tradycyjnie nie uczestniczą w szczytach ze względu na wrażliwość polityczną i sprzeciw Pekinu; delegację zazwyczaj reprezentuje biznesmen lub urzędnik ds. gospodarczych.

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Stanowiska Tajpej i Pekinu

Rzeczniczka Biura ds. Tajwanu przy Radzie Państwa ChRL Zhang Han oświadczyła, że Pekin rozpatruje udział Tajwanu w APEC zgodnie z zasadą „jednych Chin”, memorandum porozumienia APEC, zasadami i utrwaloną praktyką. Według niej Tajwan może uczestniczyć pod warunkiem przestrzegania tych ustaleń.

W oświadczeniu Tajpej Karen Kuo powiedziała, że udział Tajwanu w APEC nie jest związany z zasadą „jednych Chin”, i wezwała Pekin do zapewnienia tajwańskiej delegacji godnego i bezpiecznego traktowania na równych zasadach. Wcześniej w tym roku główna negocjatorka handlowa Tajwanu Yang Jen-ni oraz minister pracy Hung Sun-han uczestniczyli w spotkaniach ministerialnych APEC w miastach w kontynentalnych Chinach. Minister finansów Chuang Tsui-yun uczestniczyła w ubiegłym miesiącu w spotkaniu ministrów finansów APEC w Hongkongu.

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