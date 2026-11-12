台湾将于下周派遣电脑公司宏碁（Acer）创始人施振荣参加在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会。台湾地区领导人赖清德的代表郭雅慧表示，施振荣因其国际视野和行业专业知识被任命为代表，《南华早报》报道。

台湾在峰会上的代表

施振荣此前曾于2007年在悉尼举行的APEC峰会上代表台湾。他当时由时任台湾地区领导人陈水扁任命，陈水扁与赖清德一样，都代表民主进步党。

自1991年以来，台湾以“中国台北”名义成为APEC成员经济体。由于政治敏感性及北京的反对，台湾地区领导人传统上不参加峰会；代表团通常由商界人士或经济事务官员代表。

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台北和北京的立场

中国国务院台湾事务办公室发言人张涵表示，北京依据“一个中国”原则、APEC谅解备忘录、规则和既定惯例看待台湾参与APEC。她称，台湾在遵守这些安排的情况下可以参与。

在台北的声明中，郭雅慧表示，台湾参与APEC与“一个中国”原则无关，并呼吁北京确保台湾代表团在平等基础上受到有尊严且安全的对待。今年早些时候，台湾首席贸易谈判代表杨珍妮和劳动部长洪申翰参加了在中国大陆城市举行的APEC部长级会议。财政部长庄翠云上个月参加了在香港举行的APEC财长会议。

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