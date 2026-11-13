以色列总理本雅明·内塔尼亚胡正试图阻止极端正统派政党加入“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特的阵营，后者正在就组建政府进行谈判。据《耶路撒冷邮报》报道，内塔尼亚胡亲自与拉比交谈，向哈雷迪社群领导层派遣使者，并寻求与最高宗教领袖圈子以外的拉比建立联系。

对哈雷迪政党的警告

内塔尼亚胡及其盟友正劝说极端正统派派系，称艾森科特政府可能会利用他们的支持组建政府，并在通过首份预算后依靠阿拉伯政党。根据利库德集团消息人士的说法，在这种情况下，哈雷迪派将失去对政府政策的影响力，尤其是在兵役法以及宗教与国家关系问题上。

利库德集团向哈雷迪政党传达的信息称，即使“变革阵营”承诺通过他们所需的兵役法，也不应相信这类承诺。内塔尼亚胡所属政党的代表还表示，在拉姆党和联合名单党的外部支持下，即使极端正统派派系可能退出联盟，政府仍能够运作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能组建联盟的条件

“统一妥拉犹太教”党担心在没有沙斯党的情况下加入联盟，并成为世俗和自由派政党中的唯一极端正统派伙伴。该党认为，沙斯党的参与对于阻止违背哈雷迪要求的决定至关重要。据一名了解谈判进程的消息人士称，“统一妥拉犹太教”党内部对加入一个依靠阿拉伯政党、但联盟中没有沙斯党的政府的反对正在增强。

极端正统派政治人士也在与艾森科特阵营谈判。尤其是，“以色列联盟”有影响力的代表莫蒂·巴布奇克正在推动加入此类政府的可能性，条件是获得保护哈雷迪利益的保障。该党的其他人士，包括议员梅厄·波鲁什，则坚持要求取得具体成果，并认为联盟协议的条件必须是全面或部分通过兵役法。

艾森科特寻求首先争取“统一妥拉犹太教”党加入，允许拉姆党在组建政府的投票中弃权，并计划随后邀请沙斯党。沙斯党领袖阿里耶·德里尚未作出决定。与此同时，考虑到内塔尼亚胡的警告，极端正统派政党要求他说明，在不举行新选举的情况下，他能够提出何种替代艾森科特政府的方案。目前没有迹象表明艾森科特准备支持由内塔尼亚胡领导的民族团结政府。

关注我们在