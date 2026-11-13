Нетаньягу застеріг партії харедім від підтримки блоку Айзенкота — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається не допустити приєднання ультраортодоксальних партій до блоку лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота, який веде переговори про формування уряду. За даними Jerusalem Post, Нетаньягу особисто спілкується з рабинами, надсилає посланців до керівництва громади харедім і прагне налагодити контакти з рабинами поза колом найвищих релігійних лідерів.

Попередження для партій харедім

Нетаньягу та його соратники переконують ультраортодоксальні фракції, що уряд Айзенкота може скористатися їхньою підтримкою для формування уряду, а після ухвалення першого бюджету спертися на арабські партії. За версією джерел у «Лікуді», у такому разі харедім втратять важелі впливу на урядову політику, зокрема щодо закону про військовий призов і питань релігії та держави.

У повідомленні, яке «Лікуд» передає партіям харедім, стверджується: навіть якщо «блок змін» пообіцяє потрібний їм закон про призов, таким обіцянкам не варто довіряти. Представники партії Нетаньягу також заявляють, що за зовнішньої підтримки партій Раам і Об’єднаний список уряд міг би працювати навіть після можливого виходу ультраортодоксальних фракцій із коаліції.

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Умови для можливої коаліції

Партія «Об’єднаний юдаїзм Тори» занепокоєна перспективою увійти до коаліції без ШАС і залишитися єдиним ультраортодоксальним партнером серед світських та ліберальних партій. У партії вважають участь ШАС важливою для блокування рішень, що суперечать вимогам харедім. За словами джерела, обізнаного з перебігом переговорів, усередині «Об’єднаного юдаїзму Тори» посилюється спротив входженню до уряду, який спиратиметься на арабські партії без ШАС у коаліції.

Ультраортодоксальні політичні діячі також ведуть переговори з блоком Айзенкота. Зокрема, впливовий представник «Агудат Ісраель» Моті Бабчик просуває можливість входження до такого уряду за умови гарантій захисту інтересів харедім. Інші діячі цієї партії, зокрема депутат Меїр Поруш, наполягають на конкретних результатах і вважають, що умовою коаліційної угоди має бути ухвалення закону про військовий призов повністю або частково.

Айзенкот прагне спочатку залучити «Об’єднаний юдаїзм Тори», допускаючи утримання Раам під час голосування за створення уряду, а ШАС запросити пізніше. Лідер ШАС Ар’є Дері рішення ще не ухвалив. Водночас ультраортодоксальні партії, які зважають на застереження Нетаньягу, вимагають від нього пояснити, яку альтернативу уряду Айзенкота він може запропонувати без проведення нових виборів. Ознак готовності Айзенкота підтримати уряд національної єдності під керівництвом Нетаньягу наразі немає.

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