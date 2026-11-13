Premier Izraela Binjamin Netanjahu próbuje zapobiec przyłączeniu się partii ultraortodoksyjnych do bloku lidera partii Jaszar Gadiego Eisenkota, który prowadzi negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Według Jerusalem Post, Netanjahu osobiście rozmawia z rabinami, wysyła posłańców do kierownictwa społeczności charedim i stara się nawiązać kontakty z rabinami spoza kręgu najwyższych przywódców religijnych.

Ostrzeżenie dla partii charedim

Netanjahu i jego współpracownicy przekonują frakcje ultraortodoksyjne, że rząd Eisenkota może wykorzystać ich poparcie do utworzenia rządu, a po uchwaleniu pierwszego budżetu oprzeć się na partiach arabskich. Według źródeł w Likudzie, w takim przypadku charedim straciliby wpływ na politykę rządu, w szczególności w sprawie ustawy o poborze wojskowym oraz kwestii religii i państwa.

W przekazie, który Likud kieruje do partii charedim, stwierdza się, że nawet jeśli „blok zmiany” obieca potrzebną im ustawę o poborze, takim obietnicom nie należy ufać. Przedstawiciele partii Netanjahu twierdzą również, że przy zewnętrznym poparciu partii Ra’am i Zjednoczona Lista rząd mógłby działać nawet po ewentualnym wyjściu frakcji ultraortodoksyjnych z koalicji.

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Warunki możliwej koalicji

Partia Zjednoczony Judaizm Tory jest zaniepokojona perspektywą wejścia do koalicji bez Szas i pozostania jedynym ultraortodoksyjnym partnerem wśród partii świeckich i liberalnych. W partii uważają udział Szas za ważny dla blokowania decyzji sprzecznych z wymogami charedim. Według źródła zaznajomionego z przebiegiem negocjacji, wewnątrz Zjednoczonego Judaizmu Tory narasta sprzeciw wobec wejścia do rządu, który opierałby się na partiach arabskich bez Szas w koalicji.

Ultraortodoksyjni politycy prowadzą również negocjacje z blokiem Eisenkota. W szczególności wpływowy przedstawiciel Agudat Israel, Moti Babchik, promuje możliwość wejścia do takiego rządu pod warunkiem gwarancji ochrony interesów charedim. Inni działacze tej partii, w tym poseł Meir Porush, nalegają na konkretne rezultaty i uważają, że warunkiem umowy koalicyjnej musi być pełne lub częściowe uchwalenie ustawy o poborze wojskowym.

Eisenkot dąży najpierw do pozyskania Zjednoczonego Judaizmu Tory, dopuszczając wstrzymanie się Ra’am podczas głosowania nad utworzeniem rządu, a Szas chce zaprosić później. Lider Szas Arje Deri nie podjął jeszcze decyzji. Jednocześnie partie ultraortodoksyjne, uwzględniające ostrzeżenia Netanjahu, żądają od niego wyjaśnienia, jaką alternatywę dla rządu Eisenkota może zaproponować bez przeprowadzania nowych wyborów. Obecnie nie ma oznak gotowości Eisenkota do poparcia rządu jedności narodowej kierowanego przez Netanjahu.

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