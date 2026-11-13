Komisja Bankowa Senatu USA wyznaczyła na 19 listopada przesłuchanie w sprawie dwóch kandydatów prezydenta Donalda Trumpa na wakujące stanowiska członków amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Informuje o tym CoinDesk.

Kandydaci do SEC

Komisja rozpatrzy kandydatury prawnika Stephena Levina oraz byłej członkini amerykańskiej Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) Kristin Johnson. Levin pracował jako starszy prawnik w amerykańskim Departamencie Pracy i był zastępcą szefa personelu obecnego członka SEC Marka Uyedy.

Johnson, przedstawicielka Partii Demokratycznej, po pracy w CFTC została profesorką na Wydziale Prawa Uniwersytetu George’a Washingtona. Według publikacji Komisja Bankowa dodała przesłuchanie do swojego kalendarza kilka godzin po ogłoszeniu nominacji przez Biały Dom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nominacje do CFTC

Jednocześnie Biały Dom zgłosił dwóch kandydatów do CFTC: pracownika senackiej Komisji ds. Rolnictwa, republikanina Nathana Anonicka, oraz demokratę Matthew Rowlanda, który wcześniej pracował w CFTC w zespole Johnson.

Senacka Komisja ds. Rolnictwa, która ma rozpatrzyć nominacje do CFTC, nie wyznaczyła jeszcze daty przesłuchania. Przewodniczący komisji John Boozman, według jego przedstawiciela, z zadowoleniem przyjmuje te nominacje i liczy na przeprowadzenie przesłuchania w najbliższym czasie. Po zatwierdzeniu kandydatur przez właściwe komisje pełny skład Senatu może głosować nad ich zatwierdzeniem.

Czytaj nas na