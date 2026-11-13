Банковский комитет Сената США назначил на 19 ноября слушания по двум кандидатам президента Дональда Трампа на вакантные должности членов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает CoinDesk.

Кандидаты в SEC

Комитет рассмотрит кандидатуры юриста Стивена Левина и бывшего члена Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристин Джонсон. Левин работал старшим юристом в Министерстве труда США и был заместителем руководителя аппарата действующего члена SEC Марка Уйеды.

Джонсон, представительница Демократической партии, после работы в CFTC стала профессором Школы права Университета Джорджа Вашингтона. По данным издания, Банковский комитет добавил слушания в свой календарь через несколько часов после того, как Белый дом объявил о кандидатурах.

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Номинации в CFTC

Одновременно Белый дом выдвинул двух кандидатов в CFTC: сотрудника Комитета Сената по сельскому хозяйству, республиканца Натана Аноника, и демократа Мэтью Роуленда, который ранее работал в CFTC в команде Джонсон.

Комитет Сената по сельскому хозяйству, который должен рассмотреть кандидатуры в CFTC, еще не назначил дату слушаний. Председатель комитета Джон Бузман, по словам его представителя, приветствует эти номинации и рассчитывает провести слушания в ближайшее время. После одобрения кандидатур профильными комитетами полный состав Сената может проголосовать за их утверждение.

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