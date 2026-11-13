Комітет Сенату США призначив слухання щодо кандидатів до SEC — CoinDesk

Банківський комітет Сенату США призначив на 19 листопада слухання щодо двох кандидатів президента Дональда Трампа на вакантні посади членів Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє CoinDesk.

Кандидати до SEC

Комітет розгляне кандидатури юриста Стівена Левіна та колишньої членкині Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) Крістін Джонсон. Левін працював старшим юристом у Міністерстві праці США та був заступником керівника апарату чинного члена SEC Марка Уєди.

Джонсон, представниця Демократичної партії, після роботи в CFTC стала професоркою Школи права Університету Джорджа Вашингтона. За даними видання, Банківський комітет додав слухання до свого календаря за кілька годин після того, як Білий дім оголосив кандидатури.

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Номінації до CFTC

Одночасно Білий дім висунув двох кандидатів до CFTC: співробітника Комітету Сенату з питань сільського господарства, республіканця Натана Аноніка, та демократа Метью Роуленда, який раніше працював у CFTC у команді Джонсон.

Комітет Сенату з питань сільського господарства, що має розглянути кандидатури до CFTC, ще не призначив дату слухання. Голова комітету Джон Бузман, за словами його представника, вітає ці номінації та розраховує провести слухання найближчим часом. Після схвалення кандидатур профільними комітетами повний склад Сенату може проголосувати за їхнє затвердження.

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