Комбинация противоракового препарата Enhertu и экспериментального биспецифического антитела уничтожила опухоли у лабораторных мышей и помогла их иммунной системе отторгнуть повторно введенные клетки того же рака. О результатах исследования команды американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals сообщает ScienceAlert. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Результаты на моделях рака молочной железы

Исследователи тестировали лечение на мышах с генетически модифицированными моделями рака молочной железы и колоректального рака. Животные экспрессировали человеческий белок CD28, а опухолевые клетки были изменены так, чтобы иметь необходимые для терапии мишени.

Enhertu, или трастузумаб дерукстекан, — это препарат, сочетающий антитело с веществом, убивающим клетки. Антитело распознает белок HER2 и доставляет цитотоксический компонент к клеткам, которые его имеют. Препарат уже применяют при отдельных видах рака молочной железы, желудка и других опухолях в зависимости от их характеристик и предыдущего лечения.

Добавленное к терапии экспериментальное антитело одновременно связывалось с белком на опухолевой клетке и CD28 на Т-клетке. Такой механизм должен был усилить активацию Т-клеток, способных распознавать и уничтожать раковые клетки.

В первичном тесте на модели рака молочной железы один Enhertu вызвал полный ответ менее чем у половины мышей даже при наивысшей испытанной дозе. Сочетание с экспериментальным антителом устранило опухоли у всех девяти животных, получавших оба средства.

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Иммунный ответ после лечения

После как минимум четырех недель без опухолей мышам повторно ввели те же клетки рака молочной железы. Без дополнительного лечения животные их отторгли. В то же время у ранее вылеченных мышей развилась другая колоректальная опухоль, хотя ее клетки также имели HER2. Это свидетельствует о том, что иммунный ответ распознавал не только этот общий белок, но и другие признаки первичной опухоли.

Ключевую роль в действии первой комбинации играли CD8 Т-клетки: их удаление полностью отменило терапевтический эффект. Анализ клеток в опухолях также показал увеличение числа активных Т-клеток и разнообразия их рецепторов, что потенциально может помогать распознавать больше характеристик рака.

Другие комбинации и ограничения

Антитело, направленное на другой белок — EGFR, — в сочетании с Enhertu вызвало отторжение опухолей примерно у 75% мышей с моделью рака молочной железы, более устойчивой к одному Enhertu. Это антитело уже испытывают в ранних клинических исследованиях фазы 1/2.

Комбинация этого антитела с химиотерапевтическим препаратом 5-фторурацилом замедляла рост колоректальных опухолей, тогда как по отдельности оба средства имели незначительный эффект. В этой схеме были важны как CD8 Т-клетки, так и естественные киллеры: эффект полностью исчезал при отсутствии обоих типов клеток. Авторы подчеркивают, что модели на мышах не воспроизводят всех возможных побочных эффектов у людей, поэтому эффективность и безопасность подхода еще необходимо оценить в клинических исследованиях. Regeneron финансировала работу, а ее авторы являются нынешними или бывшими сотрудниками компании и подали заявки на патенты, связанные с исследованием.

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