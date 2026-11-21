Połączenie leku przeciwnowotworowego Enhertu i eksperymentalnego przeciwciała biswoistego zniszczyło guzy u myszy laboratoryjnych oraz pomogło ich układowi odpornościowemu odrzucić ponownie podane komórki tego samego nowotworu. O wynikach badania zespołu amerykańskiej firmy biotechnologicznej Regeneron Pharmaceuticals informuje ScienceAlert. Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

Wyniki w modelach raka piersi

Naukowcy testowali leczenie na myszach z genetycznie zmodyfikowanymi modelami raka piersi i raka jelita grubego. Zwierzęta eksprymowały ludzkie białko CD28, a komórki nowotworowe zmieniono tak, aby miały cele potrzebne do terapii.

Enhertu, czyli trastuzumab derukstekan, jest lekiem łączącym przeciwciało z substancją zabijającą komórki. Przeciwciało rozpoznaje białko HER2 i dostarcza składnik cytotoksyczny do komórek, które je mają. Lek jest już stosowany w przypadku niektórych rodzajów raka piersi, raka żołądka i innych guzów, w zależności od ich cech oraz wcześniejszego leczenia.

Dodane do terapii eksperymentalne przeciwciało wiązało się jednocześnie z białkiem na komórce nowotworowej i CD28 na limfocycie T. Mechanizm ten miał wzmocnić aktywację limfocytów T zdolnych do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych.

W początkowym teście w modelu raka piersi samo Enhertu wywołało pełną odpowiedź u mniej niż połowy myszy, nawet przy najwyższej testowanej dawce. Połączenie z eksperymentalnym przeciwciałem usunęło guzy u wszystkich dziewięciu zwierząt, które otrzymały oba środki.

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Odpowiedź immunologiczna po leczeniu

Po co najmniej czterech tygodniach bez guzów myszom ponownie podano te same komórki raka piersi. Bez dodatkowego leczenia zwierzęta je odrzuciły. Jednocześnie u wcześniej wyleczonych myszy rozwinął się inny guz jelita grubego, choć jego komórki również miały HER2. Wskazuje to, że odpowiedź immunologiczna rozpoznawała nie tylko to wspólne białko, lecz także inne cechy pierwotnego guza.

Kluczową rolę w działaniu pierwszego połączenia odgrywały limfocyty T CD8: ich usunięcie całkowicie zniosło efekt terapeutyczny. Analiza komórek w guzach wykazała również wzrost liczby aktywnych limfocytów T oraz różnorodności ich receptorów, co potencjalnie może pomagać rozpoznawać więcej cech nowotworu.

Inne połączenia i ograniczenia

Przeciwciało ukierunkowane na inne białko, EGFR, w połączeniu z Enhertu spowodowało odrzucenie guzów u około 75% myszy z modelem raka piersi bardziej opornym na samo Enhertu. To przeciwciało jest już testowane we wczesnych badaniach klinicznych fazy 1/2.

Połączenie tego przeciwciała z lekiem chemioterapeutycznym 5-fluorouracylem spowalniało wzrost guzów jelita grubego, podczas gdy oba środki stosowane osobno miały niewielki efekt. W tym schemacie ważne były zarówno limfocyty T CD8, jak i komórki NK: efekt całkowicie zanikał przy braku obu typów komórek. Autorzy podkreślają, że modele mysie nie odtwarzają wszystkich możliwych skutków ubocznych u ludzi, dlatego skuteczność i bezpieczeństwo tego podejścia nadal wymagają oceny w badaniach klinicznych. Regeneron sfinansował pracę, a jej autorzy są obecnymi lub byłymi pracownikami firmy i złożyli wnioski patentowe związane z badaniem.

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