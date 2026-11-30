Zastępca szefa łotewskiej Służby Wywiadu Finansowego Paulis Iļjenkovs oświadczył w Rydze, że decyzja Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — o przejściu na regulowany handel kryptowalutami świadczy o wpływie zachodnich sankcji. Jak powiedział, Moskwa szuka cyfrowych alternatyw do płatności za zagraniczne towary, informuje CoinDesk.

Iļjenkovs zaznaczył, że jeszcze w 2022 roku rosyjscy urzędnicy omawiali całkowity zakaz kryptowalut. Jednocześnie Moskiewska Giełda ma 1 grudnia uruchomić pilotażowy projekt regulowanego handlu bitcoinem, etherem i USDT. Łotewski urzędnik uważa, że taka zmiana uzasadnia zwiększenie zasobów UE, USA i Wielkiej Brytanii na potrzeby kontroli sektora kryptowalut.

Aktywność sieci A7

Według Iļjenkovsa powiązana z Kremlem sieć A7, którą Departament Skarbu USA 1 października uznał za międzynarodową organizację przestępczą, nie ograniczyła znacząco swojej aktywności. Powiedział, że sieć stale zmienia metody działania.

Iļjenkovs powołał się również na śledztwo Financial Times, w którym mowa była o transferze przez A7 miliardów za pośrednictwem globalnych banków z wykorzystaniem firm fasadowych i fałszywych faktur. Jak powiedział, operatorzy sieci wykorzystują również sztuczną inteligencję do fałszowania dokumentów składanych tradycyjnym kredytodawcom.

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Zasoby na potrzeby kontroli

Komisja Europejska wraz z propozycją 22. pakietu sankcji uruchomiła grupę roboczą ds. sankcji dotyczących kryptowalut. Łotewska służba wywiadu finansowego nie zdecydowała jeszcze, czy do niej dołączy: Iļjenkovs wyjaśnił to potrzebą znacznych zasobów kadrowych i wkładu ze strony kraju.

W trzecim kwartale służba otrzymała 419 zgłoszeń związanych z sankcjami, jednak kryptowaluty pojawiły się tylko w bardzo niewielkiej części z nich. Ostatnia krajowa ocena ryzyka Łotwy podniosła poziom ryzyka prania pieniędzy dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami ze średniego do średnio-wysokiego.

Iļjenkovs poparł również planowane na Łotwie dobrowolne deklarowanie kryptoaktywów. Według CoinDesk ustawa przyjęta przez parlament 15 października pozwoli mieszkańcom od kwietnia deklarować aktywa za 2026 rok według stałej stawki i osobno określa, że deklaracja nie legalizuje środków pochodzących z przestępstwa.

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