Pełniący obowiązki premiera Hiszpanii Pedro Sánchez telefonicznie pogratulował liderowi konserwatywnej Partii Ludowej, Alberto Núñezowi Feijóo, zwycięstwa w przedterminowych wyborach powszechnych. Rozmowa odbyła się w niedzielę wieczorem.

Rozmowa telefoniczna

O telefonie, powołując się na źródła w Partii Ludowej, poinformowała Agencja Anadolu. Sánchez jest także sekretarzem generalnym Hiszpańskiej Partii Socjalistycznej, znanej jako PSOE. Według agencji pozostaje u władzy od ośmiu lat.

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Wstępne wyniki

Wstępne wyniki wskazywały, że Partia Ludowa zdobywa 133 mandaty. Wraz ze skrajnie prawicową partią Vox uzyskiwała 185 miejsc w parlamencie. Łączny wynik obu partii zapewniał bezwzględną większość parlamentarną i, według oceny Agencji Anadolu, otwierał drogę do zmiany rządu.

Liczenie głosów zbliżało się do końca: w chwili publikacji przetworzono ponad 97% głosów. Dlatego dane dotyczące podziału mandatów w materiale przedstawiono jako wstępne wyniki.

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