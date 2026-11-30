Pełniący obowiązki premiera Sánchez pogratulował Feijóo zwycięstwa w Hiszpanii — Anadolu Agency
Pełniący obowiązki premiera Hiszpanii Pedro Sánchez telefonicznie pogratulował liderowi konserwatywnej Partii Ludowej, Alberto Núñezowi Feijóo, zwycięstwa w przedterminowych wyborach powszechnych. Rozmowa odbyła się w niedzielę wieczorem.
Rozmowa telefoniczna
O telefonie, powołując się na źródła w Partii Ludowej, poinformowała Agencja Anadolu. Sánchez jest także sekretarzem generalnym Hiszpańskiej Partii Socjalistycznej, znanej jako PSOE. Według agencji pozostaje u władzy od ośmiu lat.
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Wstępne wyniki
Wstępne wyniki wskazywały, że Partia Ludowa zdobywa 133 mandaty. Wraz ze skrajnie prawicową partią Vox uzyskiwała 185 miejsc w parlamencie. Łączny wynik obu partii zapewniał bezwzględną większość parlamentarną i, według oceny Agencji Anadolu, otwierał drogę do zmiany rządu.
Liczenie głosów zbliżało się do końca: w chwili publikacji przetworzono ponad 97% głosów. Dlatego dane dotyczące podziału mandatów w materiale przedstawiono jako wstępne wyniki.