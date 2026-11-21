抗癌药物Enhertu与一种实验性双特异性抗体的组合清除了实验室小鼠体内的肿瘤，并帮助其免疫系统排斥再次注入的同一种癌症细胞。ScienceAlert报道了美国生物技术公司Regeneron Pharmaceuticals团队的研究结果。该研究发表在《Nature Communications》期刊上。

乳腺癌模型中的结果

研究人员在具有经基因改造的乳腺癌和结直肠癌模型的小鼠中测试了这种治疗方法。这些动物表达人类CD28蛋白，而肿瘤细胞经过改造，具有治疗所需的靶点。

Enhertu，即德曲妥珠单抗，是一种将抗体与杀伤细胞的物质结合的药物。该抗体识别HER2蛋白，并将细胞毒性成分递送至携带该蛋白的细胞。该药物已用于某些类型的乳腺癌、胃癌和其他肿瘤，具体取决于其特征及既往治疗情况。

加入治疗方案的实验性抗体同时与肿瘤细胞上的一种蛋白和T细胞上的CD28结合。这种机制旨在增强能够识别和摧毁癌细胞的T细胞活化。

在乳腺癌模型的初步测试中，即使在最高测试剂量下，Enhertu单独使用也仅使不到一半的小鼠获得完全缓解。与实验性抗体联用后，接受两种药物的全部9只动物的肿瘤均被清除。

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治疗后的免疫反应

在至少四周没有肿瘤后，研究人员向小鼠再次注入相同的乳腺癌细胞。动物在未接受额外治疗的情况下排斥了这些细胞。与此同时，此前治愈的小鼠出现了另一种结直肠肿瘤，尽管其细胞也携带HER2。这表明，免疫反应识别的不仅是这一共同蛋白，还包括原发肿瘤的其他特征。

CD8 T细胞在第一种组合的作用中发挥关键作用：清除这些细胞完全取消了治疗效果。对肿瘤内细胞的分析还显示，活跃T细胞数量及其受体多样性增加，这可能有助于识别更多癌症特征。

其他组合与局限性

一种靶向另一种蛋白EGFR的抗体与Enhertu联用后，使约75%携带对Enhertu单药更具耐药性的乳腺癌模型小鼠排斥了肿瘤。该抗体已在早期1/2期临床研究中进行测试。

这种抗体与化疗药物5-氟尿嘧啶的组合减缓了结直肠肿瘤的生长，而两种药物单独使用的效果均很小。在这一方案中，CD8 T细胞和自然杀伤细胞都很重要：缺少这两种细胞时，效果完全消失。作者强调，小鼠模型无法重现人类所有可能的副作用，因此该方法的有效性和安全性仍需在临床研究中评估。Regeneron资助了这项工作，其作者为该公司现任或前任员工，并已提交与该研究相关的专利申请。

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