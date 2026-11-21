Tesla начала развёртывание 15-й версии системы Full Self-Driving (FSD), сообщает Electrek. Компания заявила, что обновление должно улучшить распознавание дорожных знаков, небольших животных, мусора на дороге, выбоин и глубоких луж, а также работу системы с ограничениями скорости и в школьных зонах.

Tesla не уточнила, какие автомобили первыми получат новую версию. Ранее компания сообщала инвесторам, что её компьютер AI4, также известный как HW4, способен работать с FSD v15.

Новая визуализация и навигация

В FSD v15 появилась функция Tesla Augmented Reality, которая в основном анонсе названа Reality View. Она должна заменить отдельные сигналы моделей единой сквозной визуализацией на центральном экране автомобиля. По заявлению Tesla, водитель сможет видеть и контролировать запланированные системой действия, а такой интерфейс потребует меньше вычислительных ресурсов.

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Компания также сообщила об улучшениях навигации на основе данных о предпочтениях маршрутов автопарка. Сейчас это обучение охватывает только начало и конец поездок, а в следующих выпусках v15 Tesla планирует распространить его на весь маршрут. Среди других изменений — выбор места для парковки с учётом истории водителя, отображение нескольких вариантов стоянки и режим Bike Rack Mode для использования FSD с велосипедным креплением или аналогичным аксессуаром на фаркопе.

Заявление о безопасности

Tesla утверждает, что обновлённый визуальный энкодер, общий для FSD, Robotaxi и Optimus и обученный на миллионах интернет-видео, улучшает показатель критических вмешательств в 25 раз. Компания не раскрыла абсолютные данные, на которых основывается этот показатель.

Tesla также заявила, что FSD теперь сможет замедляться перед камерами контроля скорости. В то же время в версии v15 смягчена строгость мониторинга внимания водителя для профилей вождения с более высокой скоростью, хотя доступность визуального контроля внимания должна возрасти для водителей в шляпах и солнцезащитных очках.

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