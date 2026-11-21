Европейско-японская космическая миссия BepiColombo вышла на орбиту Меркурия после восьми лет полёта. 21 ноября Европейское космическое агентство сообщило, что созданный в Европе модуль вышел на орбиту ближайшей к Солнцу планеты и начал серию манёвров, которые продлятся несколько месяцев. Как пишет Nature, это лишь вторая миссия после американской MESSENGER в 2011–2015 годах, вышедшая на орбиту Меркурия.

Два аппарата на разных орбитах

В состав BepiColombo входят два научных аппарата: один разработало Европейское космическое агентство, другой — Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA. Пока они будут оставаться соединёнными, а позднее будут работать на разных высотах над поверхностью планеты.

Японский аппарат MIO должен достичь расчётной орбиты 9 декабря. Он будет двигаться по эллиптической траектории на высотах от 500 до 11 000 километров, исследуя магнитное поле Меркурия и его взаимодействие с солнечным ветром.

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Исследование поверхности Меркурия

Европейский Mercury Planetary Orbiter, или MPO, после этого будет постепенно снижаться до марта 2027 года. Тогда он должен занять орбиту на высоте от 400 до 1500 километров, откуда его приборы будут непрерывно изучать поверхность планеты.

На борту MPO установлена рентгеновская камера-спектрометр Mercury Imaging X-ray Spectrometer, или MIXS. Во время перелёта учёные испытали прибор, направив его на Крабовидную туманность — остаток сверхновой, которую наблюдали с Земли в 1054 году. По данным Nature, MIXS является первым устройством для рентгеновской визуализации, отправленным в межпланетную миссию.

BepiColombo запустили в октябре 2018 года. Для полёта к Меркурию аппарату пришлось постепенно приближаться к Солнцу, не набирая скорости, которая могла бы привести к пролёту мимо планеты.

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