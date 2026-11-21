Europejsko-japońska misja kosmiczna BepiColombo weszła na orbitę Merkurego po ośmiu latach lotu. 21 listopada Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że moduł zbudowany w Europie wszedł na orbitę planety najbliższej Słońcu i rozpoczął serię manewrów, które potrwają kilka miesięcy. Jak pisze Nature, jest to dopiero druga misja po amerykańskiej MESSENGER z lat 2011–2015, która weszła na orbitę Merkurego.

Dwa statki kosmiczne na różnych orbitach

BepiColombo obejmuje dwa aparaty naukowe: jeden opracowała Europejska Agencja Kosmiczna, a drugi — Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej JAXA. Na razie pozostaną połączone, a później będą pracować na różnych wysokościach nad powierzchnią planety.

Japoński aparat MIO ma osiągnąć wyznaczoną orbitę 9 grudnia. Będzie poruszać się po eliptycznej trajektorii na wysokościach od 500 do 11 000 kilometrów, badając pole magnetyczne Merkurego i jego oddziaływanie z wiatrem słonecznym.

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Badanie powierzchni Merkurego

Europejski Mercury Planetary Orbiter, czyli MPO, będzie następnie stopniowo obniżać orbitę do marca 2027 roku. Ma wtedy zająć orbitę na wysokości od 400 do 1500 kilometrów, z której jego instrumenty będą nieprzerwanie badać powierzchnię planety.

Na pokładzie MPO zainstalowano kamerę-spektrometr rentgenowski Mercury Imaging X-ray Spectrometer, czyli MIXS. Podczas lotu naukowcy przetestowali instrument, kierując go na Mgławicę Kraba — pozostałość po supernowej obserwowanej z Ziemi w 1054 roku. Według Nature MIXS jest pierwszym urządzeniem do obrazowania rentgenowskiego wysłanym na misję międzyplanetarną.

BepiColombo wystrzelono w październiku 2018 roku. Aby dotrzeć do Merkurego, aparat musiał stopniowo zbliżać się do Słońca, nie nabierając prędkości, która mogłaby spowodować przelot obok planety.

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