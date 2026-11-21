Tesla rozpoczęła wdrażanie 15. wersji systemu Full Self-Driving (FSD), informuje Electrek. Firma oświadczyła, że aktualizacja ma poprawić rozpoznawanie znaków drogowych, małych zwierząt, śmieci na drodze, dziur w nawierzchni i głębokich kałuż, a także działanie systemu w przypadku ograniczeń prędkości i w strefach szkolnych.

Tesla nie sprecyzowała, które samochody jako pierwsze otrzymają nową wersję. Firma wcześniej informowała inwestorów, że jej komputer AI4, znany również jako HW4, jest zdolny do działania z FSD v15.

Nowa wizualizacja i nawigacja

W FSD v15 pojawiła się funkcja Tesla Augmented Reality, która w głównym ogłoszeniu została nazwana Reality View. Ma ona zastąpić odrębne sygnały modeli jedną kompleksową wizualizacją na centralnym ekranie samochodu. Według Tesli kierowca będzie mógł widzieć i kontrolować działania planowane przez system, a taki interfejs będzie wymagał mniej zasobów obliczeniowych.

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Firma poinformowała również o ulepszeniach nawigacji opartych na danych dotyczących preferencji tras floty. Obecnie to uczenie obejmuje jedynie początki i końce podróży, a w przyszłych wydaniach v15 Tesla planuje rozszerzyć je na całą trasę. Wśród innych zmian są wybór miejsca parkingowego z uwzględnieniem historii kierowcy, wyświetlanie kilku opcji parkowania oraz tryb Bike Rack Mode do korzystania z FSD z uchwytem rowerowym lub podobnym akcesorium na haku holowniczym.

Deklaracja dotycząca bezpieczeństwa

Tesla twierdzi, że zaktualizowany enkoder wizualny, wspólny dla FSD, Robotaxi i Optimus oraz wytrenowany na milionach filmów z internetu, poprawia wskaźnik krytycznych interwencji 25-krotnie. Firma nie ujawniła bezwzględnych danych, na których opiera się ten wskaźnik.

Tesla oświadczyła również, że FSD będzie teraz mogło zwalniać przed fotoradarami. Jednocześnie w wersji v15 złagodzono rygor monitorowania uwagi kierowcy dla profili jazdy z wyższą prędkością, choć dostępność wizualnej kontroli uwagi ma wzrosnąć dla kierowców w kapeluszach i okularach przeciwsłonecznych.

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