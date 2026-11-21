Tesla почала розгортати 15-ту версію системи Full Self-Driving (FSD), повідомляє Electrek. Компанія заявила, що оновлення має поліпшити розпізнавання дорожніх знаків, невеликих тварин, дорожнього сміття, вибоїн і глибоких калюж, а також роботу системи з обмеженнями швидкості та у шкільних зонах.

Tesla не уточнила, які автомобілі першими отримають нову версію. Раніше компанія повідомляла інвесторам, що її комп’ютер AI4, також відомий як HW4, здатний працювати з FSD v15.

Нова візуалізація та навігація

У FSD v15 з’явилася функція Tesla Augmented Reality, яку в основному анонсі названо Reality View. Вона має замінити окремі сигнали моделей єдиною наскрізною візуалізацією на центральному екрані автомобіля. За заявою Tesla, водій зможе бачити та контролювати заплановані системою дії, а такий інтерфейс потребуватиме менше обчислювальних ресурсів.

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Компанія також повідомила про вдосконалення навігації на основі даних про маршрутні уподобання автопарку. Наразі це навчання охоплює лише початок і кінець поїздок, а в наступних випусках v15 Tesla планує поширити його на весь маршрут. Серед інших змін — вибір місця для паркування з урахуванням історії водія, відображення кількох варіантів стоянки та режим Bike Rack Mode для використання FSD із велосипедним кріпленням або подібним аксесуаром на фаркопі.

Заява про безпеку

Tesla стверджує, що оновлений візуальний енкодер, спільний для FSD, Robotaxi та Optimus і навчений на мільйонах інтернет-відео, поліпшує показник критичних втручань у 25 разів. Компанія не оприлюднила абсолютних даних, на яких ґрунтується цей показник.

Також Tesla заявила, що FSD тепер зможе сповільнюватися перед камерами контролю швидкості. Водночас у версії v15 послаблено суворість моніторингу уваги водія для профілів водіння з вищою швидкістю, хоча доступність візуального контролю уваги має зрости для водіїв у капелюхах і сонцезахисних окулярах.

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