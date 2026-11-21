Electrek报道，Tesla已开始推送其Full Self-Driving（FSD）系统第15版。该公司表示，此次更新旨在改善对道路标志、小型动物、道路垃圾、坑洼和深水坑的识别，以及系统对限速和学校区域的处理能力。

Tesla未说明哪些车辆将率先获得新版本。该公司此前曾告知投资者，其AI4计算机（也称HW4）能够运行FSD v15。

新的可视化与导航

FSD v15新增了Tesla Augmented Reality功能，在主要公告中被称为Reality View。该功能将以车辆中央屏幕上的单一端到端可视化取代各个模型的独立信号。Tesla表示，驾驶员将能够看到并控制系统规划的动作，而该界面需要更少的计算资源。

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该公司还表示，基于车队路线偏好数据的导航功能得到改进。目前，这种训练仅覆盖行程的开始和结束阶段，Tesla计划在后续v15版本中将其扩展至整个路线。其他变化包括根据驾驶员历史记录选择停车位、显示多个停车选项，以及用于在拖车钩上安装自行车架或类似配件时使用FSD的Bike Rack Mode模式。

安全声明

Tesla称，由FSD、Robotaxi和Optimus共用、并基于数百万互联网视频训练的更新视觉编码器，将关键干预指标提升了25倍。该公司未披露这一指标所依据的绝对数据。

Tesla还表示，FSD现在将能够在测速摄像头前减速。与此同时，v15降低了对更高速度驾驶配置文件的驾驶员注意力监测严格程度，不过戴帽子和太阳镜的驾驶员使用视觉注意力监测的可用性预计将提高。

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