欧洲-日本太空任务“贝皮科伦坡号”（BepiColombo）经过八年飞行后进入水星轨道。11月21日，欧洲航天局表示，这一在欧洲制造的模块已进入这颗离太阳最近的行星轨道，并开始进行一系列将持续数月的机动操作。据《自然》杂志报道，这是继美国“信使号”（MESSENGER）在2011年至2015年之后，第二个进入水星轨道的任务。

两台航天器位于不同轨道

“贝皮科伦坡号”由两台科学航天器组成：一台由欧洲航天局研制，另一台由日本宇宙航空研究开发机构JAXA研制。目前它们将保持连接，之后将在行星表面上空的不同高度运行。

日本航天器MIO预计将于12月9日抵达预定轨道。它将沿椭圆轨道在500至11000公里高度运行，研究水星磁场及其与太阳风的相互作用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

研究水星表面

此后，欧洲水星行星轨道器，即MPO，将逐步降低轨道高度，直至2027年3月。届时，它预计将进入400至1500公里高度的轨道，其仪器将从那里持续研究行星表面。

MPO搭载了水星成像X射线光谱仪，即MIXS，这是一台X射线相机-光谱仪。在飞行期间，科学家将该仪器对准蟹状星云进行了测试；蟹状星云是一颗超新星遗迹，地球上曾在1054年观测到它。根据《自然》杂志的数据，MIXS是首个被送往行星际任务的X射线成像设备。

“贝皮科伦坡号”于2018年10月发射。为了飞往水星，航天器必须逐步接近太阳，同时不获得可能导致其掠过该行星的速度。

关注我们在