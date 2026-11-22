塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯在马马里表示，土耳其在与欧盟关系中的进展已与塞浦路斯问题挂钩。他说，安卡拉希望与欧盟的关系出现积极变化，但不同意将其欧洲抱负与塞浦路斯局势的发展联系起来。

安卡拉会晤后的通话

赫里斯托祖利季斯表示，他与欧盟塞浦路斯问题代表拉法埃莱·菲托进行了长时间电话交谈。此前，菲托在安卡拉与土耳其外交部长哈坎·菲丹举行了会晤，Cyprus Mail报道。

塞浦路斯总统欢迎此次会晤，并强调，菲丹接见菲托时，菲托的身份是欧盟任命的塞浦路斯问题代表，而非欧洲委员会副主席。赫里斯托祖利季斯称此举很重要。

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关于谈判的立场

总统表示，菲托与菲丹的谈话再次表明，安卡拉希望推动与欧盟关系的积极发展。同时，他指出，双方存在根本分歧：土耳其坚持其欧洲道路上的进展不应取决于塞浦路斯问题的发展。

赫里斯托祖利季斯表示，按照欧盟的立场，这些进程已经相互关联，而具体进展取决于土耳其自身。他称菲托与菲丹的会晤是重要的第一步，并表示双方接触将继续。

塞浦路斯总统还表示，希望在计划于周二与塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼会晤后，恢复谈判的努力能取得积极进展。他预计，联合国秘书长将尽快确定三方会晤的日期，这将为以更广泛的会议形式恢复谈判铺平道路。

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