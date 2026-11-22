Президент Кипра Никос Христодулидис заявил в Маммари, что продвижение Турции в отношениях с Европейским союзом уже связано с кипрским вопросом. По его словам, Анкара стремится к позитивным изменениям в отношениях с ЕС, однако не согласна связывать свои европейские устремления с развитием ситуации вокруг Кипра.

Разговор после встречи в Анкаре

Христодулидис сообщил, что провел длительный телефонный разговор с представителем ЕС по кипрскому вопросу Раффаэле Фитто. Это произошло после встречи Фитто с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре, сообщает Cyprus Mail.

Президент Кипра приветствовал эту встречу, подчеркнув, что Фидан принял Фитто именно как назначенного ЕС представителя по кипрскому вопросу, а не как вице-президента Европейской комиссии. Христодулидис назвал это важным.

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Позиция по переговорам

По словам президента, разговор Фитто с Фиданом вновь продемонстрировал стремление Анкары добиться позитивного развития отношений с ЕС. В то же время он отметил, что между сторонами существует принципиальное разногласие: Турция настаивает, чтобы продвижение на ее европейском пути не зависело от развития кипрского вопроса.

Христодулидис заявил, что, согласно позиции ЕС, эти процессы уже связаны, а конкретный прогресс зависит от самой Турции. Он назвал встречу Фитто и Фидана важным первым шагом и сообщил, что контакты продолжатся.

Президент Кипра также выразил надежду на позитивное развитие усилий по возобновлению переговоров после запланированной на вторник встречи с лидером кипрских турок Туфаном Эрхюрманом. Он ожидает, что генеральный секретарь ООН как можно скорее определит дату трехсторонней встречи, которая должна открыть путь к возобновлению переговоров в более широком формате конференции.

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