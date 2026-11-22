В Турине, Италия, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал ATP Finals, победив Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:0), 6:4. В решающем матче престижного турнира восьми лучших теннисистов года он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, сообщает Der Spiegel.

Третий финал для Зверева

Для Зверева это третий финал ATP Finals после 2018 и 2021 годов. До сих пор он не проигрывал в финалах этого турнира и может завоевать третий титул. В нынешнем розыгрыше он не отдал соперникам ни сета, ни гейма на своей подаче.

Победа над Медведевым стала для Зверева девятой в личных встречах. В то же время Медведев сохраняет преимущество в очном противостоянии — 14 побед.

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Алькарас победил Шелтона

Карлос Алькарас во втором полуфинале обыграл американца Бена Шелтона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). Зверев назвал Алькараса и травмированного итальянца Янника Синнера ориентирами в теннисе, несмотря на то, что сам возглавляет мировой рейтинг.

Перед финалом Зверев выразил надежду на матч высокого уровня. По его словам, во время тренировки перед турниром он и Алькарас провели сет продолжительностью более полутора часов.

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