W Turynie we Włoszech niemiecki tenisista Alexander Zverev awansował do finału ATP Finals po zwycięstwie nad Daniilem Miedwiediewem 7:6 (7:0), 6:4. W decydującym meczu prestiżowego turnieju ośmiu najlepszych tenisistów roku zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, informuje Der Spiegel.

Trzeci finał dla Zvereva

Dla Zvereva jest to trzeci finał ATP Finals po 2018 i 2021 roku. Dotąd nie przegrał w finałach tego turnieju i może zdobyć trzeci tytuł. W obecnej edycji nie oddał rywalom ani seta, ani gema przy własnym serwisie.

Zwycięstwo nad Miedwiediewem było dziewiątym dla Zvereva w ich bezpośrednich pojedynkach. Jednocześnie Miedwiediew zachowuje przewagę w bilansie bezpośrednich spotkań — ma 14 zwycięstw.

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Alcaraz pokonał Sheltona

Carlos Alcaraz pokonał Amerykanina Bena Sheltona 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) w drugim półfinale. Zverev nazwał Alcaraza i kontuzjowanego Włocha Jannika Sinnera punktami odniesienia w tenisie, mimo że sam prowadzi w światowym rankingu.

Przed finałem Zverev wyraził nadzieję na mecz na wysokim poziomie. Według niego podczas treningu przed turniejem on i Alcaraz rozegrali seta trwającego ponad półtorej godziny.

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