在意大利都灵，德国网球选手亚历山大·兹维列夫以7:6（7:0）、6:4战胜丹尼尔·梅德韦杰夫，晋级ATP年终总决赛决赛。在这项由年度八名最佳网球选手参加的顶级赛事决赛中，他将对阵西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯，《明镜周刊》报道。

兹维列夫第三次闯入决赛

这是兹维列夫继2018年和2021年后第三次打进ATP年终总决赛决赛。迄今为止，他在这项赛事的决赛中从未失利，并有机会赢得个人第三个冠军。在本届赛事中，他没有让对手赢得一盘，也没有在自己的发球局丢掉一局。

战胜梅德韦杰夫是兹维列夫在双方交锋中的第九场胜利。同时，梅德韦杰夫在双方交手记录中仍占优势——取得14场胜利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿尔卡拉斯击败谢尔顿

卡洛斯·阿尔卡拉斯在第二场半决赛中以4:6、6:3、7:6（7:1）击败美国选手本·谢尔顿。尽管兹维列夫本人位居世界排名第一，他仍称阿尔卡拉斯和受伤的意大利选手扬尼克·辛纳为网坛标杆。

决赛前，兹维列夫表示希望这将是一场高水平的比赛。他说，在赛事前的训练中，他和阿尔卡拉斯打了一盘持续一个半小时以上的比赛。

关注我们在