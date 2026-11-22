Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył w Mammari, że postępy Turcji w relacjach z Unią Europejską są już powiązane z kwestią cypryjską. Według niego Ankara dąży do pozytywnych zmian w relacjach z UE, lecz nie zgadza się na powiązanie swoich europejskich aspiracji z rozwojem sytuacji wokół Cypru.

Rozmowa po spotkaniu w Ankarze

Christodoulides poinformował, że odbył długą rozmowę telefoniczną z przedstawicielem UE ds. kwestii cypryjskiej Raffaele Fitto. Doszło do niej po spotkaniu Fitto z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem w Ankarze, podaje Cyprus Mail.

Prezydent Cypru z zadowoleniem przyjął to spotkanie, podkreślając, że Fidan przyjął Fitto właśnie jako wyznaczonego przez UE przedstawiciela ds. kwestii cypryjskiej, a nie jako wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Christodoulides nazwał to ważnym.

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Stanowisko w sprawie negocjacji

Według prezydenta rozmowa Fitto z Fidanem po raz kolejny pokazała dążenie Ankary do osiągnięcia pozytywnego rozwoju relacji z UE. Jednocześnie zaznaczył, że między stronami istnieje zasadnicza różnica: Turcja nalega, aby postępy na jej europejskiej drodze nie zależały od rozwoju kwestii cypryjskiej.

Christodoulides oświadczył, że zgodnie ze stanowiskiem UE procesy te są już powiązane, a konkretny postęp zależy od samej Turcji. Nazwał spotkanie Fitto i Fidana ważnym pierwszym krokiem oraz poinformował, że kontakty będą kontynuowane.

Prezydent Cypru wyraził także nadzieję na pozytywny rozwój działań na rzecz wznowienia negocjacji po zaplanowanym na wtorek spotkaniu z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Oczekuje, że sekretarz generalny ONZ jak najszybciej wyznaczy datę trójstronnego spotkania, które ma otworzyć drogę do wznowienia negocjacji w szerszym formacie konferencji.

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