Президент США Дональд Трамп проведёт в воскресенье вечером в своём загородном клубе Trump National в Стерлинге, штат Вирджиния, третий гала-ужин для крупнейших владельцев мемкоина $TRUMP. Стоимость токена, который ранее оценивали примерно в 75 долларов, сейчас составляет менее одного доллара, сообщает Jerusalem Post.

Меньше участников и активов

Организаторы заявили, что право на участие в ужине получили 185 криптокошельков. В то же время в рейтинге на сайте клуба мемкоина $TRUMP после завершения конкурса 16 ноября были указаны 130 кошельков. Совокупная стоимость активов на них составляла 8,6 млн долларов.

Для сравнения, перед первым ужином в мае 2025 года в рейтинге были указаны активы на 148 млн долларов. Тогда наивысший показатель средневзвешенного по времени владения токенами достиг 18,5 млн долларов, а за места на мероприятии соревновались 220 состоятельных владельцев криптовалюты.

VIP-приём и подарки

29 участников с наибольшими средневзвешенными по времени объёмами токенов в период с 30 сентября по 16 ноября посетят VIP-приём с участием президента. Они также получат подарочные наборы с сувенирами Trump. Четырём лидерам рейтинга обещали часы под брендом Trump из 18-каратного золота.

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Согласно анализу блокчейн-данных, проведённому некоммерческой организацией Public Citizen, более половины публично указанных кошельков в рейтинге связаны с криптобиржами, которые не допускают пользователей из США. По мнению организации, это свидетельствует о связи этих кошельков с иностранными гражданами.

Заявления о конфликтах интересов

Лидеры Демократической партии в Палате представителей и Сенате заявили о намерении расследовать возможные конфликты интересов, связанные с бизнесом семьи Трампов во время президентства. Они также намерены продвигать законодательный запрет такой деятельности.

Проект мемкоина и Белый дом не ответили на запросы о комментарии. Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявляла, что ни президент, ни его семья не участвовали и не будут участвовать в конфликтах интересов. Согласно июньской финансовой декларации президента, мемкоин принёс семье Трампов не менее 635 млн долларов.

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