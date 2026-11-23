Президент США Дональд Трамп у неділю ввечері проведе у своєму заміському клубі Trump National у Стерлінгу, штат Вірджинія, третю гала-вечерю для найбільших власників мемкоїна $TRUMP. Вартість токена, який раніше оцінювали приблизно у 75 доларів, нині становить менш ніж один долар, повідомляє Jerusalem Post.

Менше учасників і активів

Організатори заявили, що право на участь у вечері отримали 185 криптогаманців. Водночас у рейтингу на сайті клубу мемкоїна $TRUMP після завершення конкурсу 16 листопада були вказані 130 гаманців. Сукупна вартість активів на них становила 8,6 млн доларів.

Для порівняння, перед першою вечерею в травні 2025 року у рейтингу було зазначено активів на 148 млн доларів. Тоді найвищий показник середньозваженого за часом володіння токенами сягнув 18,5 млн доларів, а за місця на заході змагалися 220 заможних власників криптовалюти.

VIP-прийом і подарунки

29 учасників із найбільшими середньозваженими за часом обсягами токенів у період з 30 вересня до 16 листопада відвідають VIP-прийом за участю президента. Вони також отримають подарункові набори з сувенірами Trump. Чотирьом лідерам рейтингу обіцяли годинники під брендом Trump із 18-каратного золота.

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За аналізом блокчейн-даних, проведеним неприбутковою організацією Public Citizen, понад половина публічно вказаних гаманців у рейтингу пов’язані з криптобіржами, які не допускають користувачів зі США. Це, на думку організації, свідчить про зв’язок цих гаманців з іноземними громадянами.

Заяви про конфлікт інтересів

Лідери Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті заявили про намір розслідувати можливі конфлікти інтересів, пов’язані з бізнесом родини Трампів під час президентства. Вони також мають намір просувати законодавчу заборону такої діяльності.

Проєкт мемкоїна та Білий дім не відповіли на запити про коментар. Раніше речниця Білого дому Анна Келлі заявляла, що ані президент, ані його родина не брали й не братимуть участі в конфліктах інтересів. Згідно з червневою фінансовою декларацією президента, мемкоїн приніс родині Трампів щонайменше 635 млн доларів.

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