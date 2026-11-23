Prezydent USA Donald Trump zorganizuje w niedzielę wieczorem w swoim klubie Trump National w Sterling w stanie Wirginia trzecią galową kolację dla największych posiadaczy memecoina $TRUMP. Token, wcześniej wyceniany na około 75 dolarów, jest obecnie wart mniej niż jednego dolara — informuje „Jerusalem Post”.

Mniej uczestników i aktywów

Organizatorzy oświadczyli, że prawo udziału w kolacji uzyskało 185 portfeli kryptowalutowych. Jednocześnie w rankingu na stronie klubu memecoina $TRUMP po zakończeniu konkursu 16 listopada wskazano 130 portfeli. Łączna wartość aktywów na nich wynosiła 8,6 mln dolarów.

Dla porównania, przed pierwszą kolacją w maju 2025 roku w rankingu wskazano aktywa o wartości 148 mln dolarów. Wówczas najwyższy wskaźnik średnioważonego w czasie posiadania tokenów osiągnął 18,5 mln dolarów, a o miejsca na wydarzeniu rywalizowało 220 zamożnych posiadaczy kryptowalut.

Przyjęcie VIP i prezenty

29 uczestników z największymi średnioważonymi w czasie zasobami tokenów w okresie od 30 września do 16 listopada weźmie udział w przyjęciu VIP z udziałem prezydenta. Otrzymają oni również zestawy upominkowe z pamiątkami Trumpa. Czterem liderom rankingu obiecano zegarki marki Trump z 18-karatowego złota.

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Według analizy danych blockchain przeprowadzonej przez organizację non-profit Public Citizen ponad połowa publicznie wskazanych portfeli w rankingu jest powiązana z giełdami kryptowalut, które nie dopuszczają użytkowników z USA. Zdaniem organizacji wskazuje to na związek tych portfeli z cudzoziemcami.

Oświadczenia o konfliktach interesów

Liderzy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów i Senacie oświadczyli, że zamierzają zbadać możliwe konflikty interesów związane z biznesem rodziny Trumpów podczas prezydentury. Zamierzają również forsować ustawowy zakaz takiej działalności.

Projekt memecoina i Biały Dom nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly oświadczyła, że ani prezydent, ani jego rodzina nie brali i nie będą brać udziału w konfliktach interesów. Zgodnie z czerwcową deklaracją finansową prezydenta memecoin przyniósł rodzinie Trumpów co najmniej 635 mln dolarów.

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