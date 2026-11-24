W Korei Południowej indeks Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) wzrósł w pierwszych minutach wtorkowego handlu o 5,6% — do 4974,62 punktu na godz. 9:08. Według Korea Herald, Koreańska Giełda o godz. 9:06 uruchomiła mechanizm buy-side sidecar i na pięć minut wstrzymała handel programowy akcjami notowanymi na KOSPI.

Wzrost na początku sesji

Na otwarciu indeks zyskał 171,62 punktu, czyli 3,64%, osiągając 4880,16 punktu. Później wzrost przyspieszył do 263,75 punktu.

Wzrost nastąpił po nocnych zwyżkach amerykańskich indeksów giełdowych oraz w związku z odnowieniem optymizmu inwestorów wobec sektora sztucznej inteligencji po powrocie Jensena Huanga do kierownictwa Nvidii. Indeks Dow Jones wzrósł w nocy o 3,01%, a technologiczny Nasdaq Composite zyskał 6,51%.

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Prezydent USA Donald Trump pozytywnie zareagował na decyzję Nvidii o powrocie Huanga do kierownictwa, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Warunki uruchomienia sidecar

Mechanizm buy-side sidecar stosuje się, gdy indeks kontraktów terminowych KOSPI 200 wzrasta o co najmniej 5% w ciągu jednej minuty.

Dzień wcześniej KOSPI spadł o 3,31% — do 4708,54 punktu. W poprzedniej sesji indeks obniżył się o 5,21% i spadł poniżej poziomu 5000 punktów.

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