美国总统唐纳德·特朗普将于周日晚间在弗吉尼亚州斯特林的Trump National乡村俱乐部，为$TRUMP模因币最大持有者举行第三场盛大晚宴。据《耶路撒冷邮报》报道，这一此前估值约为75美元的代币，目前价值不足1美元。

参与者和资产减少

组织者表示，185个加密货币钱包获得了参加晚宴的资格。与此同时，在$TRUMP模因币俱乐部网站上，11月16日竞赛结束后的排行榜列出了130个钱包。这些钱包中的资产总价值为860万美元。

相比之下，在2025年5月第一场晚宴前，排行榜列出的资产价值为1.48亿美元。当时，按时间加权计算的代币持有量最高达到1850万美元，220名富有的加密货币持有者争夺活动席位。

VIP招待会和礼物

在9月30日至11月16日期间拥有最大按时间加权代币持有量的29名参与者，将参加有总统出席的VIP招待会。他们还将获得装有Trump纪念品的礼品套装。排行榜前四名获承诺赠送18K黄金Trump品牌手表。

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根据非营利组织Public Citizen对区块链数据进行的分析，排行榜上公开列出的钱包中，超过一半与不允许美国用户使用的加密货币交易所有关联。该组织认为，这表明这些钱包与外国公民有关联。

关于利益冲突的声明

众议院和参议院的民主党领袖表示，打算调查与特朗普家族在总统任期内的商业活动有关的潜在利益冲突。他们还打算推动立法禁止此类活动。

模因币项目和白宫未回应置评请求。此前，白宫发言人安娜·凯利表示，总统及其家人既没有参与、也不会参与利益冲突。根据总统6月的财务披露，模因币为特朗普家族带来了至少6.35亿美元。

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