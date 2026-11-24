在德国，83%的受访者不希望在两国竞争中站在美国或中国一边。根据年度Berlin Pulse调查，只有15%的受访者会选择美国，2%会选择中国。

据《南华早报》报道，希望保持中立的意愿在不同政党的支持者和各类人口群体中都很普遍。与此同时，68%的调查参与者认为，欧盟在与美国的关系中过于克制地维护自身经济利益，59%的人对中国也持相同看法。

对美国的态度

61%的受访者表示，西方不再是连接欧洲和美国的政治与文化共同体。77%的受访者认为与美国的关系较差或非常差，而一年前这一比例为73%。

认为美国是乌克兰问题上伙伴的人数比例在两年内减半，降至35%。只有四分之一的受访者称美国是在与中国交往中的伙伴。与此同时，37%的受访者认为美国构成军事威胁。

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对中国的经济担忧

90%的研究参与者称中国对德国经济构成威胁，其中60%认为这一威胁重大。对北京全球影响力增长持负面看法的人数比例从2024年的61%降至本次调查中的43%。

46%的受访者认为中国构成军事威胁，但只有7%称这一威胁重大。支持德国在与北京发生冲突时向台湾提供军事援助的人数比例，在两年内从31%降至17%。与此同时，46%的受访者认为德国应在军事上支持基辅，而一年前这一比例为59%。

40%的受访者称法国是德国最重要的外交政策伙伴，24%选择美国。欧盟、俄罗斯和中国各获得4%受访者的选择。

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