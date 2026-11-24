В Германии 83% опрошенных не хотят становиться на сторону США или Китая в соперничестве двух государств. Согласно ежегодному исследованию Berlin Pulse, лишь 15% респондентов выбрали бы Соединенные Штаты, а 2% — Китай.

Как сообщает South China Morning Post, стремление сохранять нейтралитет распространено среди сторонников разных партий и демографических групп. В то же время 68% участников опроса считают, что Европейский Союз слишком сдержанно защищает свои экономические интересы в отношениях с США, а 59% придерживаются такого же мнения в отношении Китая.

Отношение к США

61% респондентов заявили, что Запад больше не является политическим и культурным единством, объединяющим Европу и США. Отношения с Соединенными Штатами как скорее или очень плохие оценили 77% опрошенных — против 73% годом ранее.

Доля тех, кто считает США партнером по вопросу Украины, за два года сократилась вдвое — до 35%. Лишь четверть опрошенных назвали США партнером во взаимодействии с Китаем. В то же время 37% респондентов считают Соединенные Штаты военной угрозой.

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Экономические опасения относительно Китая

Китай назвали угрозой для немецкой экономики 90% участников исследования, в том числе 60% оценили эту угрозу как значительную. Доля тех, кто негативно воспринимает рост глобального влияния Пекина, снизилась с 61% в 2024 году до 43% в нынешнем опросе.

Военной угрозой Китай считают 46% респондентов, однако лишь 7% назвали ее значительной. Доля тех, кто поддержал бы предоставление Германией военной помощи Тайваню в случае конфликта с Пекином, за два года снизилась с 31% до 17%. В то же время 46% опрошенных считают, что Германия должна военным образом поддерживать Киев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 59%.

Важнейшим внешнеполитическим партнером Германии 40% респондентов назвали Францию, 24% — США. Европейский Союз, Россию и Китай назвали по 4% опрошенных.

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