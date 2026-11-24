在黄仁勋重返英伟达首席执行官职位后，美国股市周一录得自2025年4月以来最强劲的单日涨幅。标普500指数上涨约5%，纳斯达克指数上涨6.5%，道琼斯指数上涨3%；英伟达股价飙升33%，《财富》报道。

市场部分收复跌幅

尽管出现反弹，标普500指数成分股公司的总市值仅收复了10月6日创纪录高点后六周内损失的约8万亿美元中的约3万亿美元。因此，该指数成分股公司的市值仍比峰值水平低约5万亿美元。

截至周五收盘，标普500指数下跌3.7%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌5.3%，工业股道琼斯指数下跌1.9%。在周一反弹之前，标普500指数成分股公司的总市值较10月6日记录的约70万亿美元水平缩水超过11%。

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投资者评估人工智能的回报

股价下跌发生在市场担忧企业在人工智能上的支出，以及这些投资能否证明高企业估值合理之际。英伟达尽管季度营收在公司历史上首次超过1000亿美元，但在周一前的一周内其股价价值下跌了23%。

在此期间，美光科技股价下跌近24%，AMD和博通的股价均出现两位数跌幅。Claude开发商Anthropic的股价周一收于约87美元，当日下跌1.4%。

Ocean Park Asset Management首席投资官詹姆斯·圣奥班表示，黄仁勋的回归恢复了市场对交易人工智能公司股票的部分信心，但并未解决大规模投资人工智能发展能否获得回报这一核心问题。

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