Американский фондовый рынок в понедельник показал самый сильный дневной рост с апреля 2025 года после того, как Дженсен Хуанг вернулся на пост генерального директора Nvidia. S&P 500 вырос примерно на 5%, Nasdaq — на 6,5%, а Dow Jones — на 3%; акции Nvidia подскочили на 33%, сообщает Fortune.

Рынок частично отыграл падение

Несмотря на ралли, совокупная рыночная стоимость компаний в составе S&P 500 восстановила лишь около $3 трлн из примерно $8 трлн, потерянных за шесть недель после рекордного максимума 6 октября. Таким образом, стоимость компаний индекса всё ещё была ориентировочно на $5 трлн ниже пикового уровня.

По состоянию на закрытие торгов в пятницу S&P 500 снизился на 3,7%, технологический Nasdaq — на 5,3%, а промышленный Dow Jones — на 1,9%. До понедельничного восстановления совокупная стоимость компаний в составе S&P 500 сократилась более чем на 11% от уровня около $70 трлн, зафиксированного 6 октября.

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Инвесторы оценивают отдачу от ИИ

Падение акций происходило на фоне обеспокоенности расходами компаний на искусственный интеллект и тем, смогут ли эти инвестиции оправдать высокие оценки бизнеса. Nvidia, несмотря на квартальную выручку свыше $100 млрд впервые в истории компании, за неделю до понедельника потеряла 23% стоимости акций.

Акции Micron Technology за этот период упали почти на 24%, а котировки AMD и Broadcom снизились двузначными темпами. Акции разработчика Claude — компании Anthropic — в понедельник закрылись на уровне около $87, снизившись на 1,4% за день.

Главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management Джеймс Сент-Обен заявил, что возвращение Хуанга восстановило часть доверия к торговле акциями ИИ-компаний, но не устранило главный вопрос об окупаемости масштабных вложений в развитие искусственного интеллекта.

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