Исследователи Колледжа сельскохозяйственных наук Университета штата Орегон вырастили картофель в материалах, имитирующих лунный реголит — пыль и камни на поверхности Луны. Эксперимент показал, что картофель может пройти полный жизненный цикл в таком субстрате при добавлении органического вещества.

Пять типов имитированного реголита

Как сообщает Space.com, команда использовала пять материалов, похожих на реголит из разных участков лунной поверхности. Они имитировали реголит лунных морей и возвышенностей, имеющих различный состав поверхностных пород.

Результаты исследования были опубликованы 20 ноября в журнале Microgravity Science. Работу финансировало NASA.

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Роль вермикомпоста

Учёные добавляли в имитированный реголит разное количество вермикомпоста — богатого питательными веществами органического материала. Смесь с 30% вермикомпоста дала результат, примерно сопоставимый с выращиванием картофеля в обычной почве.

По словам Дэвида Генди, постдокторанта лаборатории Аймерика Гойера, компост может ослаблять токсичность лунного реголита, снижая воздействие вредных соединений на растения. Исследователи рассматривают такой подход как шаг к созданию систем производства пищи для длительного освоения Луны человеком.

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