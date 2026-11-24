Naukowcy z College of Agricultural Sciences Uniwersytetu Stanowego Oregonu wyhodowali ziemniaki w materiałach imitujących regolit księżycowy — pył i skały na powierzchni Księżyca. Eksperyment wykazał, że ziemniaki mogą przejść pełny cykl życia w takim podłożu po dodaniu materii organicznej.

Pięć typów symulowanego regolitu

Jak informuje Space.com, zespół wykorzystał pięć materiałów przypominających regolit z różnych obszarów powierzchni Księżyca. Imitowały one regolit mórz i wyżyn księżycowych, które mają odmienny skład skał powierzchniowych.

Wyniki badania opublikowano 20 listopada w czasopiśmie Microgravity Science. Pracę sfinansowała NASA.

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Rola wermikompostu

Naukowcy dodawali do symulowanego regolitu różne ilości wermikompostu — bogatego w składniki odżywcze materiału organicznego. Mieszanka zawierająca 30% wermikompostu dała wynik w przybliżeniu porównywalny z uprawą ziemniaków w zwykłej glebie.

Według Davida Gandy’ego, badacza podoktorskiego w laboratorium Aymerica Goyera, kompost może osłabiać toksyczność regolitu księżycowego, zmniejszając wpływ szkodliwych związków na rośliny. Badacze postrzegają takie podejście jako krok w kierunku stworzenia systemów produkcji żywności na potrzeby długotrwałej ludzkiej eksploracji Księżyca.

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