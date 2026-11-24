Aktor Adam Driver oświadczył, że wraz z reżyserem Stevenem Soderberghiem przez dwa i pół roku bez wynagrodzenia rozwijał osobny film ze świata Star Wars „The Hunt for Ben Solo”. Obraz miał być poświęcony postaci Kylo Rena, czyli Bena Solo, którego Driver zagrał w filmowej franczyzie. Aktor opowiedział o tym w podcaście Talk Easy, informuje Variety.

Praca bez wynagrodzenia

Według Drivera on i Soderbergh zaczęli pracować nad projektem, ponieważ otrzymali znaczną pewność, że film zostanie zrealizowany. Aktor powiedział, że ówczesna prezeska Lucasfilm Kathleen Kennedy poinformowała o „100-procentowym poziomie aprobaty” ze strony Disney. Zespół, jak zaznaczył, planował omówić warunki finansowe po oficjalnym rozpoczęciu produkcji.

Driver zaznaczył również, że twórcy próbowali znaleźć sposób na niedrogie zrealizowanie filmu, aby studio pozwoliło im urzeczywistnić pomysł tak, jak chcieli. O istnieniu „The Hunt for Ben Solo” aktor po raz pierwszy powiedział Associated Press w październiku 2025 roku. Wtedy nazwał scenariusz wzorem tego, czym jego zdaniem powinien być film Star Wars, i porównał jego klimat do „Imperium kontratakuje”.

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Odmowa Disney

Jak powiedział Driver, kierownictwo Lucasfilm, w tym Kennedy, Dave Filoni i Carrie Beck, poparło pomysł. Jednak po zaprezentowaniu scenariusza Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi projekt nie został zatwierdzony. Według aktora nie widzieli oni, jak wyjaśnić powrót Bena Solo, który prawdopodobnie zginął w filmie „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” z 2019 roku.

Soderbergh również oświadczył, że nad projektem bez wynagrodzenia pracowali on, Driver i scenarzystka Rebecca Blunt. Według niego zespołowi podano tylko jeden powód odmowy: w Disney nie uznano, że Ben Solo może żyć. Reżyser dodał, że budżet filmu nie był nawet omawiany.

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