Актёр Адам Драйвер заявил, что вместе с режиссёром Стивеном Содербергом два с половиной года без оплаты разрабатывал отдельный фильм вселенной Star Wars «The Hunt for Ben Solo». Картина должна была быть посвящена персонажу Кайло Рену, или Бену Соло, которого Драйвер сыграл в кинофраншизе. Об этом актёр рассказал в подкасте Talk Easy, сообщает Variety.

Работа без оплаты

По словам Драйвера, он и Содерберг начали работать над проектом, поскольку получили значительную уверенность в том, что фильм будет снят. Актёр сказал, что тогдашняя президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила о «100-процентном уровне одобрения» со стороны Disney. Финансовые условия команда, по его словам, планировала обсудить после официального запуска производства.

Драйвер также отметил, что авторы пытались найти способ снять картину недорого, чтобы студия позволила реализовать замысел так, как они хотели. О существовании «The Hunt for Ben Solo» актёр впервые рассказал Associated Press в октябре 2025 года. Тогда он назвал сценарий эталоном того, каким, по его мнению, должен быть фильм Star Wars, и сравнил его по ощущениям с «Империя наносит ответный удар».

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Отказ Disney

Как рассказал Драйвер, руководители Lucasfilm, в том числе Кеннеди, Дейв Филони и Кэрри Бек, поддержали замысел. Однако после презентации сценария Бобу Айгеру и Алану Бергману проект не одобрили. По версии актёра, они не видели, как объяснить возвращение Бена Соло, который, вероятно, погиб в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года.

Содерберг также заявил, что над проектом без оплаты работали он, Драйвер и сценаристка Ребекка Блант. По его словам, команде назвали только одну причину отказа: в Disney не считали, что Бен Соло может быть жив. Режиссёр добавил, что бюджет фильма даже не обсуждали.

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