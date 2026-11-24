На фондовому ринку США в понеділок відбулося найпотужніше денне зростання з квітня 2025 року після того, як Дженсен Хуанг повернувся на посаду генерального директора Nvidia. S&P 500 зріс приблизно на 5%, Nasdaq — на 6,5%, а Dow Jones — на 3%; акції Nvidia підскочили на 33%, повідомляє Fortune.

Ринок частково відіграв падіння

Попри ралі, сукупна ринкова вартість компаній у складі S&P 500 відновила лише близько $3 трлн із приблизно $8 трлн, утрачених за шість тижнів після рекордного максимуму 6 жовтня. Таким чином, вартість компаній індексу все ще була орієнтовно на $5 трлн нижчою за піковий рівень.

Станом на закриття торгів у п’ятницю S&P 500 знизився на 3,7%, технологічний Nasdaq — на 5,3%, а промисловий Dow Jones — на 1,9%. До понеділкового відновлення сукупна вартість компаній у складі S&P 500 скоротилася більш ніж на 11% від рівня близько $70 трлн, зафіксованого 6 жовтня.

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Інвестори оцінюють віддачу від ШІ

Падіння акцій відбувалося на тлі занепокоєння щодо витрат компаній на штучний інтелект і того, чи зможуть ці інвестиції виправдати високі оцінки бізнесу. Nvidia, попри квартальну виручку понад $100 млрд уперше в історії компанії, за тиждень до понеділка втратила 23% вартості акцій.

Акції Micron Technology за цей період впали майже на 24%, а котирування AMD і Broadcom знизилися двозначними темпами. Акції розробника Claude — компанії Anthropic — у понеділок закрилися на рівні близько $87, знизившись на 1,4% за день.

Головний інвестиційний директор Ocean Park Asset Management Джеймс Сент-Обен заявив, що повернення Хуанга відновило частину довіри до торгівлі акціями ШІ-компаній, але не усунуло головного питання про окупність масштабних вкладень у розвиток штучного інтелекту.

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