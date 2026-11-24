Amerykański rynek akcji odnotował w poniedziałek najsilniejszy dzienny wzrost od kwietnia 2025 roku po tym, jak Jensen Huang wrócił na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii. S&P 500 wzrósł o około 5%, Nasdaq — o 6,5%, a Dow Jones — o 3%; akcje Nvidii podskoczyły o 33%, podaje Fortune.

Rynek częściowo odrobił spadki

Mimo rajdu łączna wartość rynkowa spółek wchodzących w skład S&P 500 odzyskała jedynie około 3 bln dolarów z około 8 bln dolarów utraconych w ciągu sześciu tygodni po rekordowym maksimum z 6 października. Tym samym wartość spółek indeksu nadal była o około 5 bln dolarów niższa od poziomu szczytowego.

Na zamknięciu sesji w piątek S&P 500 spadł o 3,7%, technologiczny Nasdaq — o 5,3%, a przemysłowy Dow Jones — o 1,9%. Przed poniedziałkowym odbiciem łączna wartość spółek wchodzących w skład S&P 500 zmniejszyła się o ponad 11% względem poziomu około 70 bln dolarów odnotowanego 6 października.

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Inwestorzy oceniają zwrot z inwestycji w AI

Spadek akcji nastąpił w związku z obawami dotyczącymi wydatków firm na sztuczną inteligencję oraz tego, czy inwestycje te będą w stanie uzasadnić wysokie wyceny przedsiębiorstw. Nvidia, mimo że jej kwartalne przychody po raz pierwszy w historii spółki przekroczyły 100 mld dolarów, w tygodniu poprzedzającym poniedziałek straciła 23% wartości akcji.

Akcje Micron Technology spadły w tym okresie o niemal 24%, a notowania AMD i Broadcom obniżyły się o dwucyfrowe wartości procentowe. Akcje Anthropic, twórcy Claude’a, zamknęły się w poniedziałek na poziomie około 87 dolarów, tracąc 1,4% w ciągu dnia.

Dyrektor inwestycyjny Ocean Park Asset Management, James St. Aubin, oświadczył, że powrót Huanga przywrócił część zaufania do handlu akcjami spółek AI, lecz nie rozstrzygnął głównej kwestii zwrotu z ogromnych inwestycji w rozwój sztucznej inteligencji.

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