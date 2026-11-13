OpenAI rozwiązało odrębny zespół robotyki — Fortune

OpenAI rozwiązało odrębny zespół robotyki i przeniosło jego badaczy do innych działów firmy. Jak informuje Fortune, firma oświadczyła, że reorganizacja ma przyspieszyć prace nad robotyką, a nie oznacza rezygnacji z tego kierunku.

Część badawcza zespołu robotyki została przeniesiona do głównej grupy badawczej kierowanej przez dyrektora ds. badań OpenAI Marka Chena. Zespoły robotyki stosowanej i sprzętu zostały podporządkowane większej organizacji Applied, która podlega prezesowi OpenAI Gregowi Brockmanowi.

Stawka na modele uniwersalne

OpenAI oświadczyło, że robotyka pozostaje częścią długoterminowej wizji firmy. Firma uważa, że najlepsza droga do stworzenia robotów ogólnego przeznaczenia polega obecnie na rozwoju uniwersalnych modeli sztucznej inteligencji, zdolnych do pracy z językiem, kodem, obrazami i urządzeniami fizycznymi.

Według przedstawiciela firmy zaawansowane modele OpenAI, w tym GPT-6 Astra, zademonstrowały możliwość bezpośredniego zastosowania w zadaniach robotycznych. Na początku roku firma rozważała jako podstawę dla tego kierunku prace nad Sorą — modelem generowania wideo, który, aby tworzyć realistyczne filmy, musi w pewien sposób uwzględniać prawidłowości świata fizycznego.

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Robotyka w OpenAI

OpenAI miało zespół robotyki na wczesnym etapie rozwoju, lecz zlikwidowało go w 2020 roku. W 2024 roku firma przywróciła odrębny zespół i ogłosiła partnerstwo ze startupem Figure w celu opracowania modeli AI dla robotów humanoidalnych. Współpraca zakończyła się w lutym 2025 roku, gdy Figure poinformował, że będzie samodzielnie rozwijać AI dla robotów.

Firma oświadczała również, że opracowuje własnego robota humanoidalnego, a dyrektor generalny Sam Altman planuje jego pierwszą publiczną demonstrację w 2027 roku. Jednocześnie badacze wskazują, że duże modele językowe są potężne, lecz powolne i wymagają obliczeń w chmurze oraz stałego połączenia sieciowego. Dlatego do części zadań mogą być potrzebne kompaktowe wyspecjalizowane modele, działające bezpośrednio na robocie.

W jednym z badań Nvidii agent oparty na Astra osiągnął 74,8% skuteczności w symulowanym teście manipulacji robotem. Najlepsze wyspecjalizowane modele robotyczne w tym rankingu uzyskały 51%. Chodzi o testy w cyfrowej symulacji, a nie na rzeczywistym robocie.

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