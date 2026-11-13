OpenAI解散独立机器人团队——《财富》

OpenAI解散了独立的机器人团队，并将其研究人员重新划归公司的其他部门。据《财富》报道，该公司表示，此次重组旨在加速机器人技术研发，而非意味着放弃这一方向。

机器人团队的研究部分被调至由OpenAI首席研究官马克·陈领导的核心研究组。应用机器人和硬件团队则被重新划归规模更大的Applied组织，该组织向OpenAI总裁格雷格·布罗克曼汇报。

押注通用模型

OpenAI表示，机器人技术仍是公司长期愿景的一部分。该公司认为，如今打造通用机器人的最佳路径在于发展能够处理语言、代码、图像和物理设备的通用人工智能模型。

该公司一名代表表示，OpenAI的先进模型，包括GPT-6 Astra，已展示出直接应用于机器人任务的可能性。今年年初，公司曾考虑将Sora的相关成果作为这一方向的基础。Sora是一种视频生成模型，为生成逼真的视频，必须以某种方式考虑物理世界的规律。

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OpenAI的机器人技术

OpenAI在发展早期曾拥有机器人团队，但于2020年将其撤销。2024年，公司恢复了独立团队，并宣布与初创公司Figure建立合作关系，为人形机器人开发人工智能模型。该合作于2025年2月结束，当时Figure表示将独立发展用于机器人的人工智能。

该公司还表示正在开发自己的类人机器人，首席执行官萨姆·奥尔特曼计划于2027年进行其首次公开展示。同时，研究人员指出，大型语言模型功能强大，但速度较慢，并且需要云计算和持续的网络连接。因此，部分任务可能需要可直接在机器人上运行的紧凑型专用模型。

在英伟达的一项研究中，基于Astra的智能体在模拟机器人操作测试中达到了74.8%的成功率。该排名中表现最好的专用机器人模型为51%。这指的是数字模拟中的测试，而非在真实机器人上的测试。

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