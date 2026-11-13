Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается не допустить присоединения ультраортодоксальных партий к блоку лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота, который ведёт переговоры о формировании правительства. По данным Jerusalem Post, Нетаньяху лично общается с раввинами, направляет посланников к руководству общины харедим и стремится наладить контакты с раввинами вне круга высших религиозных лидеров.

Предупреждение для партий харедим

Нетаньяху и его соратники убеждают ультраортодоксальные фракции, что правительство Айзенкота может использовать их поддержку для формирования правительства, а после принятия первого бюджета опереться на арабские партии. По версии источников в «Ликуде», в таком случае харедим потеряют рычаги влияния на правительственную политику, в частности в вопросах закона о воинском призыве и отношений религии и государства.

В сообщении, которое «Ликуд» передаёт партиям харедим, утверждается: даже если «блок перемен» пообещает нужный им закон о призыве, таким обещаниям не следует доверять. Представители партии Нетаньяху также заявляют, что при внешней поддержке партий Раам и Объединённый список правительство могло бы работать даже после возможного выхода ультраортодоксальных фракций из коалиции.

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Условия возможной коалиции

Партия «Объединённый иудаизм Торы» обеспокоена перспективой войти в коалицию без ШАС и остаться единственным ультраортодоксальным партнёром среди светских и либеральных партий. В партии считают участие ШАС важным для блокирования решений, противоречащих требованиям харедим. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, внутри «Объединённого иудаизма Торы» усиливается сопротивление вхождению в правительство, которое будет опираться на арабские партии без ШАС в коалиции.

Ультраортодоксальные политические деятели также ведут переговоры с блоком Айзенкота. В частности, влиятельный представитель «Агудат Исраэль» Моти Бабчик продвигает возможность вхождения в такое правительство при условии гарантий защиты интересов харедим. Другие деятели этой партии, в том числе депутат Меир Поруш, настаивают на конкретных результатах и считают, что условием коалиционного соглашения должно стать полное или частичное принятие закона о воинском призыве.

Айзенкот стремится сначала привлечь «Объединённый иудаизм Торы», допуская воздержание Раам при голосовании за создание правительства, а ШАС пригласить позднее. Лидер ШАС Арье Дери решения ещё не принял. В то же время ультраортодоксальные партии, учитывая предостережения Нетаньяху, требуют от него объяснить, какую альтернативу правительству Айзенкота он может предложить без проведения новых выборов. Признаков готовности Айзенкота поддержать правительство национального единства во главе с Нетаньяху пока нет.

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