В Германии председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш назвал крайне плохими результаты опроса среди молодежи. По данным Der Spiegel, лишь 3% молодых людей считают, что СДПГ способна отстаивать их интересы.

Реакция Мирша

В комментарии медиагруппе Funke Мирш заявил, что такой показатель является для партии «звонкой пощечиной», с которой ей необходимо разобраться. Он отметил, что результаты таких опросов могут меняться, однако подчеркнул необходимость проводить политику вместе с молодыми людьми и для них.

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Образование и протесты молодежи

Одной из проблем Мирш назвал образование. По его словам, средства для образовательных учреждений до сих пор использовались не так, как ему бы хотелось. В то же время политик сказал, что у партии есть достижения в вопросах защиты климата и военной службы, в частности, обязательный призыв не был введен.

Мирш также положительно оценил протесты движения «Gen Z regelt». Он назвал выход молодежи на улицы проявлением живой демократии и счел легитимными протесты за качественное образование и решение важных вопросов будущего. В то же время он заявил, что отдельные проявления насилия во время демонстраций должны последовательно преследоваться.

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